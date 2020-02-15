{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Лавров заявил, что РФ продолжит поставку медоборудования в КНР для борьбы с коронавирусом

Как отметил глава МИД РФ, усилия Пекина по устранению эпидемии "реализуются весьма успешно и транспарентно"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия намерена продолжить поддержку Китая в борьбе со вспышкой коронавируса путем поставки медицинского оборудования. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Хотел бы еще раз выразить наше удовлетворение тем, как поступательно развиваются наши отношения стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия, и подтвердить нашу солидарность с китайским народом и руководством в связи с усилиями по устранению эпидемии коронавируса, - сказал Лавров в начале встречи. - Ваши усилия реализуются весьма успешно и транспарентно. Россия очень ценит это".

"Формы поддержки, в том числе путем направления гуманитарного медицинского оборудования, мы обязательно будем продолжать", - добавил глава МИД РФ.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайВан ИРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
СМИ: российский художник Павленский задержан в Париже
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС