Лавров заявил, что РФ продолжит поставку медоборудования в КНР для борьбы с коронавирусом

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия намерена продолжить поддержку Китая в борьбе со вспышкой коронавируса путем поставки медицинского оборудования. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Хотел бы еще раз выразить наше удовлетворение тем, как поступательно развиваются наши отношения стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия, и подтвердить нашу солидарность с китайским народом и руководством в связи с усилиями по устранению эпидемии коронавируса, - сказал Лавров в начале встречи. - Ваши усилия реализуются весьма успешно и транспарентно. Россия очень ценит это".

"Формы поддержки, в том числе путем направления гуманитарного медицинского оборудования, мы обязательно будем продолжать", - добавил глава МИД РФ.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.