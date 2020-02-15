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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Глава Facebook высказался за частичный контроль со стороны государства в интернет-сфере

По словам Марка Цукерберга, контроль со стороны властей необходим "как минимум в четырех сферах", касающихся его компании

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Марк Цукерберг высказался за частичный контроль государства в сфере интернета и социальных сетей. Соответствующее заявление он сделал, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он уточнил, что контроль со стороны властей необходим "как минимум в четырех сферах", касающихся его компании, - это "избирательный процесс, политические дискуссии, защита и перенос данных". При этом он подчеркнул, что со своей стороны Facebook намерен прилагать максимум усилий к тому, чтобы не допускать вмешательства в политический процесс.

"Со стороны государства должно быть больше контроля и рекомендаций относительно того, если взять в качестве примера политическую рекламу, какой дискурс должен быть допустим. Где провести черту, когда мы говорим о свободе выражения, которая в том числе может нанести вред", - указал Цукерберг. "Мы бы хотели, чтобы частные компании не принимали такое количество определяющих решений в области социального равенства без вмешательства демократических процессов", - заключил глава Facebook.

Ранее Цукерберг высказывался за сохранение в соцсети возможности размещать политическую рекламу. По его мнению, такая реклама важна, особенно для региональных политиков и правозащитных организаций, которым в СМИ уделено недостаточно внимания.

Теги
СШАГерманияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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