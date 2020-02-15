Российские медики впервые смогли сохранить почку ребенку после удаления раковой опухоли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Медики Санкт-Петербургского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (НМИЦ) впервые провели лапароскопическое удаление злокачественной опухоли почки у ребенка, тем самым сохранив орган. До недавнего времени детям с таким диагнозом удаляли почку полностью, сообщается в субботу на сайте центра.

"В России до недавнего времени детям с опухолью Вильмса вне зависимости от стадии заболевания удаляли почку полностью. НМИЦ онкологии им. Петрова стал первым отечественным центром, где ребенку с этой патологией выполнили лапароскопическую резекцию (через небольшие проколы) злокачественного новообразования, сохранив орган", - говорится в сообщении.

В центре пояснили, что четырехлетнему пациенту поставили диагноз опухоль Вильмса (нефробластома) левой почки II стадии. В структуре злокачественной патологии у детей это заболевание занимает четвертое место. Более 80% опухолей выявляются у детей в возрасте до 5 лет. Размер опухоли у пациента НМИЦ составил всего 32х23 мм, но обычно в России даже при ранней стадии нефробластомы ребенку удаляют почку полностью.

"В НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова внедрен современный международный протокол UMBRELLA PROTOCOL SIOP-RTSG. Он позволяет детским онкологам выполнять маленьким пациентам с диагнозом нефробластома и определенными характеристиками опухоли операцию с сохранением почки. И не просто с сохранением, а с использованием минимально инвазивных технологий выполнения вмешательства. Особенность заболевания пациента позволила провести ему такую операцию", - отметили в НМИЦ.

Предварительно мальчику провели полихимиотерапию, которая уменьшила размер опухоли на 80% - до 20 кв. мм. Послеоперационный период ребенок перенес гладко и без осложнений, и на четвертые сутки пациента выписали. Сейчас он находится в ремиссии и получает адъювантную полихимиотерапию.

НМИЦ онкологии им. Петрова - один из крупнейших федеральных научно-лечебных центров России, который находится в Санкт-Петербурге. Это многопрофильное клиническое, научное и учебное учреждение в области онкологии. В структуре учреждения 17 научных подразделений, 20 клинических отделений, 16 вспомогательных клинических отделений, три амбулаторно-диагностических отделения.