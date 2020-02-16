Ким Чен Ын почтил память своего отца по случаю Дня сияющей звезды

ПХЕНЬЯН, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын вместе с членами руководства страны посетил Кымсусанский дворец Солнца в 78-ю годовщину со дня рождения своего отца Ким Чен Ира (1942-2011), которая отмечается в воскресенье в народной республике как национальный праздник - День сияющей звезды. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как оно отмечает, в холле дворца, где установлены статуи основателя КНДР Ким Ир Сена (1912-1994) и великого полководца Ким Чен Ира, были возложены корзины цветов от имени Ким Чен Ына, ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), Госсовета КНДР, президиума Верховного народного собрания (ВНС) и кабинета министров народной республики. "Уважаемый высший руководитель вместе с членами политбюро ЦК партии выразил глубокое почтение статуям великого вождя товарища Ким Ир Сена и великого руководителя товарища Ким Чен Ира", - подчеркнуло ЦТАК.

По информации агентства, лидер КНДР посетил также Зал бессмертия и "поклонился в знак глубокого почтения великому полководцу". При посещении Кымсусанского дворца Ким Чен Ына сопровождали председатель президиума ВНС Цой Рён Хэ, зампред Госсовета Пак Бон Дю и премьер кабинета министров Ким Чжэ Рён.

Согласно официальной историографии народной республики, Ким Чен Ир появился на свет 16 февраля 1942 года у подножия священной для корейцев горы Пэктусан, в бревенчатом домике на территории располагавшегося там партизанского лагеря. Годовщина со дня рождения бывшего лидера КНДР является в стране одним из главных национальных праздников. За большие заслуги перед корейской нацией за Ким Чен Иром навечно закрепили высшие руководящие посты, которые он занимал при жизни: генерального секретаря ТПК и председателя Государственного комитета обороны.

Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа во время очередной инспекционной поездки по стране в вагоне своего спецпоезда. В настоящее время прозрачный саркофаг с его забальзамированным телом установлен в Кымсусанском мемориальном комплексе. В одном из залов дворца также выставлены многочисленные награды покойного, в том числе четыре ордена имени Ким Ир Сена, 39 орденов и 150 медалей зарубежных стран. Ким Чен Ир - четырежды Герой КНДР. Посмертно ему было присвоено высшее в стране воинское звание генералиссимуса.