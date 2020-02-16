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Кипрские власти подали протест в ООН из-за планов Турции открыть курортный район Фамагусты

Речь идет о Вароше

НИКОСИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Греко-кипрская администрация города Фамагуста, пребывающая в изгнании, направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также странам, которые являются постоянными членами СБ ООН, письмо протеста в связи с планами Турции открыть для туризма и бизнеса Варошу - находящийся в нейтральной зоне острова курортный район Фамагусты. Об этом, как сообщило Кипрское информационное агентство, заявил на демонстрации, состоявшейся в субботу в деревне Дериния, греко-кипрский мэр Фамагусты Симос Иоанну.

Мэр сообщил, что помимо письма Гутерришу он подал запрос на встречу со спецпредставителем генсека ООН на острове и главой Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) Элизабет Спехар, чтобы изложить ей свою позицию. "Мы примем мирные, но действенные решения", - приводит агентство слова Иоанну.

Поводом для организации этой демонстрации и для подачи протеста стало поступление информации о том, что в субботу ряд турецких и турко-кипрских официальных лиц провели круглый стол, во время которого шло обсуждение будущей судьбы курортного квартала Фамагусты. Согласно информации газеты Cyprus Mail, это заседание состоялось в Вароше в здании бывшего отеля Sandy Beach. В нем приняли участие вице-президент Турции Фуат Октай, министр юстиции Абдулхамит Гюль, премьер-министр самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, глава МИД ТРСК Кудрет Озерсай и другие политики. Как сообщает издание, по окончании круглого стола Октай, который отвечает в Анкаре за кипрскую проблематику, заявил турецким СМИ, что пришло время изменений с тем, чтобы пустующая на протяжении последних 46 лет Вароша вновь превратилась в курорт.

По словам вице-президента Турции, специалисты изучат состояние более 8,6 тыс. зданий в Вароше, чтобы определить, как поступать с ними дальше. Октай дал понять, что продаже в Вароше не будет подлежать земля, которая находилась в собственности турко-кипрского религиозного фонда Evkaf до 1878 года, то есть в период, когда островом владела Османская империя. Вопросы же, касающиеся другой собственности, желающие могут подавать в специальную комиссию по недвижимости.

Судьба Фамагусты

Фамагуста была покинута греками-киприотами во время оккупации северной части Кипра турецкими войсками в 1974 году. 26 тыс. представителей греческой общины города, которые составляли явное большинство его жителей, было велено в течение суток покинуть Фамагусту лишь с теми вещами, которые они могли унести с собой. Но если жизнь в большей части города далее поддерживали оставшиеся там турки-киприоты, а также переселенцы из Турции, то район Вароша, расположенный к югу от основной части Фамагусты, окончательно опустел, номинально попав в буферную зону ООН, но де-факто оказавшись под контролем турецких войск.

В прошлом году официальная Анкара уже подтверждала свое намерение открыть Варошу для туристов и жителей северной части Кипра, что не могло не вызвать раздражения Никосии и администрации Фамагусты в изгнании, которые требуют предоставления грекам-киприотам - жителям и собственникам Вароши или же их потомкам - права вернуться в свои дома. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис тогда же пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы защитить от посягательств со стороны Турции Варошу, которая, по словам лидера греков-киприотов, ждет своих жителей уже более четырех десятков лет.

При этом планы Турции явно противоречат резолюции 550 Совета Безопасности ООН от 1984 года. В ней говорится, что Совбез "считает попытки заселить любую часть Вароши лицами, не являющимися ее жителями, недопустимыми и призывает передать этот район под управление Организации Объединенных Наций".

Теги
КипрТурцияГутерриш, Антониу
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