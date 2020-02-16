Число жертв коронавируса в Китае достигло 1665

ТАСС, 16 февраля. Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1665, выздоровели 9419 человек, число зараженных с момента вспышки заболевания превысило 68 тыс.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В субботу ведомство проинформировало о более 66,4 тыс. инфицированных, 1523 жертвах и 8096 выздоровевших.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране остаются свыше 158 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся более 11,2 тыс. пациентов. В Китае также насчитываются более 8,2 тыс. человек с подозрением на вирус, которые находятся на карантине.