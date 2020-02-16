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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число заразившихся коронавирусом на борту круизного судна в Японии достигло 355

Гражданство новых заразившихся пока не уточняется
Круизное судно Diamond Princess AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Круизное судно Diamond Princess
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Заражение новым коронавирусом 2019-nCoV обнаружено еще у 70 человек на борту круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

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Общее число случаев заражения на лайнере достигло уже 355. Гражданство новых заразившихся на данный момент не уточняется.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и челнов экипажа из 50 стран, включая Россию. Карантинное судно ранее разрешили покинуть примерно 200 пожилым пассажирам в возрасте старше 80 лет. 17 февраля США должны эвакуировать с судна около 380 своих граждан.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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