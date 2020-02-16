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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ: в новой группе заразившихся коронавирусом на судне в Японии нет россиян

Общее число заболевших на круизном лайнере достигло 355

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Японии подтвердило, что российских граждан нет среди тех, у кого за последние сутки был подтвержден коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess в порту города Иокогама. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.

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"На данный момент у наших граждан коронавирус не диагностирован", - отметили в посольстве.

Ранее министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что за сутки было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом на Diamond Princess, а общее число заболевших достигло 355.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. Карантинное судно ранее разрешили покинуть примерно 200 пожилым пассажирам в возрасте старше 80 лет. 17 февраля США должны эвакуировать с судна около 380 своих граждан.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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