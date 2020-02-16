В Томской области превысило квоту число заявок по программе "Земский учитель"

ТОМСК, 16 февраля. /ТАСС/. В Томской области число педагогов, желающих поработать в селе по программе "Земский учитель", почти в четыре раза превысило количество вакансий за месяц с начала реализации программы. От учителей из 13 регионов России поступило 75 заявок на 19 вакантных мест, сообщила ТАСС руководитель департамента общего образования области Ирина Грабцевич.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. В Томской области участники программы получат 1 миллион рублей.

"С этого года "Земский учитель" уже стартовал. Нам выделили квоту на 19 мест. Заявок у нас на сегодняшнее число 75, готовы уехать в село за миллион. Заявки поступают из Оренбурга, Ставрополья, Новосибирска, Бурятии, Тувы, Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, Москвы, Пермского края, Иркутской области, Калининграда и Тюмени, даже из Республики Дагестан", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что больше всего претендентов - 22 человека на место - в школу Зырянского сельского поселения.

Заявки будут принимать до 15 марта, после пройдет отбор кандидатов и проверка их документов. Окончательно список кандидатов утвердят 15 апреля. Участниками программы могут стать учителя до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием. Объем учебной нагрузки на новом месте должен составлять не менее 18 часов в неделю. Победителей определят по конкурсу после проверки документов и собеседования.