Канада эвакуирует своих граждан с находящегося на карантине в Японии круизного судна

ОТТАВА, 16 февраля. /ТАСС/. Канада вывезет из Японии своих граждан, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту города Иокогама. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении канадского МИД.

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"Это решение было принято из-за чрезвычайных обстоятельств, с которыми столкнулись пассажиры Diamond Princess", - пояснили в МИД. В ведомстве сообщили, что в скором времени в Японию из Канады вылетит специальный борт, который заберет граждан страны. Сроки эвакуации и число канадцев, которые будут вывезены, не уточняются.

Ранее в МИД Канады сообщали, что на судне находятся 255 граждан страны, 15 из них заражены коронавирусом. В Канаду доставят только тех граждан, у которых нет симптомов заболевания, а остальные останутся в Японии, где будут находиться под присмотром врачей.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. Карантинное судно ранее разрешили покинуть примерно 200 пожилым пассажирам в возрасте старше 80 лет. 17 февраля США должны эвакуировать с судна около 380 своих граждан.