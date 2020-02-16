Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Первые признаки весны в европейской части России появятся в этом году раньше обычного. Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам. Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного", - сказал он.

По словам Вильфанда, ранний приход весны обусловлен теплой зимой: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда. "Погода очень теплая. У нас, в принципе, в течение зимы погода и так была характерной для третьей декады марта", - пояснил научный руководитель Гидрометцентра России.