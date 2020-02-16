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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав Малайзии пытается найти прибывших в страну пассажиров лайнера Westerdam

На судне была американка, у которой подтвердили заражение новым коронавирусом

СИНГАПУР, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Малайзии начали поиск всех пассажиров, летевших 14 февраля одним рейсом из Камбоджи с американской туристкой, у которой был подтвержден новый коронавирус. Об этом сообщила в воскресенье газета New Straits Times со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Ли Бун Чи.

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По его словам, ведомство "тесно сотрудничает с авиакомпанией, чтобы получить детальную информацию о всех пассажирах, а также членах экипажа". По данным Минздрава, инфицированная 83-летняя гражданка США прилетела в Куала-Лумпур из Камбоджи, куда она прибыла на борту круизного лайнера Westerdam. Вместе с ней в Малайзию прибыли еще 144 туриста, находившихся на судне. Как отметил замминистра, двухнедельный карантин должны будут пройти те, кто "имел непосредственный контакт с инфицированной американкой". По информации корреспондент ТАСС, граждан РФ среди прилетевших в Куала-Лумпур нет.

Между тем, как сообщает агентство Bloomberg, представители авиакомпании KLM в субботу вечером отказали в посадке на рейс из Куала-Лумпура в Амстердам группе пассажиров, которые ранее находились на борту лайнера. По данным МИД Нидерландов, среди них находятся как минимум двое подданных этой страны.

Компания Holland America Line, оператор судна, в воскресенье в Facebook заявила, что "ожидает повторных результатов клинических исследований для подтверждения случая заболевания". "Мы работаем с официальными лицами Малайзии, Камбоджи и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, как принято в таких случаях", - отметила компания.

Круизное судно Westerdam с 1455 пассажирами, в числе которых были семь россиян, и 802 членами экипажа на борту вышло из Гонконга 1 февраля. Оно планировало совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил в минувший четверг заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

Теги
КамбоджаМалайзияТаиландНидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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