Власти Индии проверят чемпиона гонок с буйволами, якобы побившего рекорд Усэйна Болта

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 февраля. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи и спорта Индии вызвало в Нью-Дели для проверки Сриниваса Говду, который якобы побил мировой рекорд в беге на 100 м во время традиционных сельских соревнований по бегу с буйволами. Как сообщил глава этого ведомства Кирен Риджиджу, тренеры и специалисты из управления спорта тщательно проверят его возможности.

"Официальные лица из управления спорта Индии уже связались с ним. Ему приобретен железнодорожный билет, и он прибудет в управление уже в понедельник. Я обеспечу, чтобы ведущие национальные тренеры проверили его должным образом", - цитирует в воскресенье госминистра газета The Asian Age.

На этой неделе из южного индийского штата Карнатака пришло сообщение, что во время традиционных сельских соревнований камбала по забегу с парой буйволов по рисовым чекам пал мировой рекорд по бегу, установленный знаменитым ямайским спринтером Усэйном Болтом. Его рекорд по бегу на 100 м, установленный в 2009 году, составил 9,58 секунды, но, как сообщается, Говда преодолел 142,5 м за 13,62 секунды, при этом 100 м он пробежал за 9,55 секунды.

Видеоролик с забегом Сриниваса немедленно стал вирусным в Индии, после чего спортивное руководство страны решило вызвать спортсмена на собеседование и проверку его возможностей.

Камбала - ежегодная гонка с буйволами, которая проходит в Карнатаке, ее проведение спонсируют местные крупные землевладельцы. Участники бегут через убранное рисовое поле протяженностью примерно 132 м или 142 м, подгоняя упряжку из двух буйволов. Исторически эти соревнования имели религиозное значение и были частью земледельческих ритуалов.