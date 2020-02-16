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Француз выиграл в лотерее €13 млн в День святого Валентина

Имя сорвавшего джекпот жителя страны пока неизвестно
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© EPA-EFE/MARIANO CIEZA MORENO, архив

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Житель французского департамента Сона и Луара выиграл €13 млн в лотерее "Лото". Об этом сообщила Федерация азартных игр (FDJ).

"Да, в Соне и Луаре есть победитель", - торжественно объявил 14 февраля ведущий лотереи в эфире телеканала TF1.

Последний крупный выигрыш в департаменте датируется 2013 годом, и тогда он составил €1 млн. Рекорд принадлежит игроку, который стал богаче на €15 млн в 2008 году в лотерее "Евромилион".

Как сообщает радиостанция France Bleu, в День влюбленных еще 50 игроков "Лото" выиграли по €20 тыс.

В настоящий момент неизвестно ни имени сорвавшего джекпот, ни города, в котором он проживает. Согласно правилам, у него есть 60 дней для того, чтобы связаться с федерацией и забрать приз, при этом он может попросить не разглашать своего имени.

Самым крупным в истории "Лото" является выигрыш в €24 млн, который получил житель департамента Валь-д'Уаз в 2011 году, за ним следует счастливчик из департамента Жиронда, который в 2014 году выиграл €23 млн, а замыкает тройку житель Парижа с €22 млн.

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Франция
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