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Счетная палата проанализирует меры по организации помощи ВИЧ-инфицированным

Глава ведомства Алексей Кудрин также отметил фильм Юрия Дудя "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят", назвав его нужным
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Счетная палата в 2020 году проверит эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Об этом в воскресенье написал в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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"В этом году Счетная палата проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года", - написал он, комментируя фильм, снятый журналистом Юрием Дудем. Кудрин добавил, что журналист снял "нужный фильм".

Фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят", опубликованный на YouTube-канале журналиста 11 февраля, рассказывает о проблемах россиян, больных СПИДом, ВИЧ-инфицированных. В нем приводятся статистические данные, согласно которым в России живут более 1 млн ВИЧ-инфицированных, а от СПИДа каждый день умирают около 100 человек. Дудь в своей работе подчеркивает, что она несет просветительскую и гуманитарную миссию. По данным на 16 декабря, фильм посмотрели более 11,6 млн человек.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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