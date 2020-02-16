Счетная палата проанализирует меры по организации помощи ВИЧ-инфицированным

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Счетная палата в 2020 году проверит эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года. Об этом в воскресенье написал в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В этом году Счетная палата проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года", - написал он, комментируя фильм, снятый журналистом Юрием Дудем. Кудрин добавил, что журналист снял "нужный фильм".

Фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят", опубликованный на YouTube-канале журналиста 11 февраля, рассказывает о проблемах россиян, больных СПИДом, ВИЧ-инфицированных. В нем приводятся статистические данные, согласно которым в России живут более 1 млн ВИЧ-инфицированных, а от СПИДа каждый день умирают около 100 человек. Дудь в своей работе подчеркивает, что она несет просветительскую и гуманитарную миссию. По данным на 16 декабря, фильм посмотрели более 11,6 млн человек.