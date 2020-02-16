В Worldskills Russia сообщили, что развитием сити-фермерства займутся в 16 городах России

СТАВРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Развитием компетенции "сити-фермерство" (выращивание сельхозпродуктов в условиях городских пространств) в ближайшее время займутся в 16 российских городах. В настоящее время подготовку ведут в 15 городах, сообщила ТАСС в воскресенье директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций союза "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Екатерина Никул.

"Если два года назад в соревнованиях по компетенции "сити-фермерство" участвовали Москва и Московская область, то в этом году список регионов сильно расширился. В ближайшее время, например, пройдут соревнования в Красноярске и демонстрационные экзамены в ряде регионов. 16 городов планируют укомплектовать оборудованием свои площадки, где будут в дальнейшем проводиться обучение и соревнования по компетенции", - сказала она.

Сити-фермерство - одна из новых компетенций в рамках российского чемпионата. "Рост численности и плотности населения мира на фоне изменения потребительских предпочтений в сторону приоритета здоровой, натуральной, органической пищи, с особой остротой поднимают такие вопросы, как развитие дополнительной или альтернативной системы бесперебойного снабжения или самообеспечения городов продуктами питания и обеспечение перспективной продовольственной безопасности", - пояснил ТАСС менеджер компетенции Worldskills Russia "сити-фермерство" Антон Шереметьев.

Компетенция будущего

Ранее директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков сообщил журналистам, что появление новых запросов от общества и бизнеса становится вызовом для системы образования. "Когда это происходит на уровне экономики отдельных стартапов, все замечательно. Как только надо готовить больше людей, предприниматели приходят в систему образования. Но система образования регулируется формальными правилами. В этих стандартах нет ни одной компетенции, необходимой сити-фермерам", - сказал он.

В целом эксперты отмечают, что система образования, в том числе профессионального, постепенно внедряет и подготовку по новым направлениям. К примеру, подготовкой специалистов по компетенции Worldskills Russia "сити-фермерство" занимаются в настоящее время 15 городов. "Кроме того планируется, что компетенция будет представлена на отраслевом чемпионате по стандартам Worldskills в сфере градостроительства и урбанистики Urban Skills, который пройдет в Екатеринбурге в начале октября", - отметила Екатерина Никул.

Инициатива вузов

Представители системы высшего образования тоже активно интересуются новыми направлениями подготовки. В четырех российских городах молодые ученые оборудовали свои университеты установками для сити-фермерства.

"Мы выиграли президентский грант на реализацию этой инициативы, деньги были направлены на создание установок для ведения сити-фермерства, они поставлены в четыре университета: Ставропольский государственный аграрный университет, Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева, Астраханский государственный технический университет и Волгоградский государственный аграрный университет. В совокупности поставлено десять установок", - сообщил ТАСС соавтор проекта, сотрудник кафедры применения электрической энергии в сельском хозяйстве Ставропольского государственного аграрного университета Игорь Деведеркин.

Разработчики создали несколько вариантов аквапонических, гидропонических и аэропонических установок. Они отличаются своими размерами и назначением. В Ставропольском аграрном университете есть установки, которые подходят для выращивания томатов и огурцов, салатов, укропа и так далее. Есть установка, в которой одновременно выращивают рыбу и продукцию растениеводства.

"Органика, которая идет от рыбы, через насос направляется на верхний ярус, где корни растений постоянно находятся в воде. Уровень воды поднимается до момента, пока не сработает фильтр, и вода не начнет спускаться обратно к рыбам. Керамзит и корни растений являются биофильтром, они очищают воду от аммиака, азотистых веществ, обратно поступает вода более очищенная", - пояснил Деведеркин.

В Москве ученые-фермеры смогли вырастить землянику, базилик, горчицу и тиляпию. В Астрахани работают над выращиванием раков, базилика и укропа, в Волгограде также работают с раками, рыбой и столовой зеленью. "В работу вовлечены студенты в каждом из четырех вузов, в общей сложности около 250-280 студентов. Они изучают сами установки, помогают их совершенствовать, развивать, предлагают какие-то доработки", - отметил Деведеркин.

Для науки и жизни

Авторы разработки уточнили, что преподаватели на базе этих установок будут делать научно-практические исследования, проводить отработку технологий. "Студенты могут создавать комплекс лабораторных практических работ - от изучения характеристик насоса и освещения до построения различных диаграмм, составления алгоритмов управления автоматизированными системами", - считает Деведеркин.

Еще одно направление - работа с школьниками. Внедрение подобных конструкторов в школах может научить детей основам сельского хозяйства. "С помощью таких конструкторов с школьниками в городах и селах можно проводить профориентационную работу, можно показывать им процесс выращивания растений, рыбы. Единственный нюанс - нужно обучить этим технологиям учителей, кроме того, подобная установка требует небольшого, но отдельного помещения для создания особого микроклимата. Но полезны сити-фермы могут быть и на уроках биологии, и на уроках технологии", - считает молодой ученый.

Сити-фермерство в настоящий момент включено в Атлас новых профессий Агентства стратегических инициатив и считается перспективным. "Это продиктовано также тем, что в городах сейчас идет значительно потребление пищи, а здесь человек может сам вырастить себе продукты во дворе, в гараже, на балконе. Это не только интересно, но еще и полезно. Это и персонализированное питание, точечное земледелие, органическое производство", - пояснил ученый.

Исследователи своей целью ставят широкое распространение этих технологий и их удешевление. Они считают, что возможность создания сити-фермы должна быть доступной и простой. В ближайших планах ученых распространить проект еще в нескольких школах. "Понравится школьнику, найдет себя человек в жизни - хорошо. Если из 500 человек 20 школьникам эти технологии понравится, они заинтересуются аквакультурой, созданием тепличных комплексов, то после этой работы и обучения в университете это будут уже высококвалифицированные специалисты", - пояснил собеседник агентства.