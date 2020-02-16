РПЦ пояснила сравнение протоиереем Смирновым гражданских жен с "бесплатными проститутками"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) стоит на стороне законного брака и сопереживает женщинам, которые становятся жертвами безответственности мужчин. Об этом ТАСС сказал в воскресенье заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя заявление, сделанное ранее протоиереем Димитрием Смирновым о гражданских женах.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Видео выступления Смирнова на встрече с активистами размещено на его сайте.

"Полагаю, что отец Димитрий не имел в виду оскорбить женщин, которые живут в так называемом гражданском браке", - отметил Кипшидзе. По его мнению, "это скорее упрек тем мужчинам, которые не берут на себя ответственность и боятся регистрировать брак".

"Не сомневаюсь, что большинство российских женщин хотели бы жить в зарегистрированном и благословленном Церковью союзе, и Церковь на их стороне, - добавил собеседник агентства. - Мы сопереживаем тем, кто вольно или невольно стал жертвой безответственного поведения некоторых мужчин, пользующихся любовью и вниманием женщин и не дающих ничего взамен".