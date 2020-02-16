Эксперт сообщил о появлении в России специальности детского онколога-гематолога

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Специальность детского онколога-гематолога появилась в России и уже зарегистрирована в Минюсте. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист - гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.

"Нам удалось организовать новую специальность, которая давно уже работает на Западе, - сказал эксперт. - Это специалист детский онколог-гематолог, который утвержден 16 января этого года Минюстом". ТАСС запросил комментарии Минздрава и Минюста.

Гематолог - врач, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний крови, а также нарушений состояния крови при иных заболеваниях. Румянцев пояснил, что в России такой специальности ранее не было, хотя в мире она существует около 40 лет. "Уже на эту позицию перешли Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения... Мы тоже очень хотели это сделать, это долгая история была", - добавил он.

"Сегодня основная часть онкологии решается с помощью лекарственных средств, а в педиатрических практиках это основная позиция, потому что врач онколог-гематолог работает с пациентом, с семьей пять лет", - сказал Румянцев.

В 2014 году в своей статье "Роль гематологии-онкологии и иммунологии в развитии педиатрии" Румянцев отмечал, что в детской практике каждый второй ребенок, заболевший раком, страдает как раз болезнями иммунной и кроветворной системы. По его словам, вместо того, чтобы раздельно готовить детских онкологов и детских гематологов, можно подготовить одного - детского онколога-гематолога.

"В нашей же стране, когда говорят "онколог", подразумевается хирург. А в мире произошло серьезное изменение. Сегодня, когда говорят "онколог", имеют ввиду терапевта-онколога или клинического онколога, или химиотерапевта, или гематолога-онколога, который имеет общую терапевтическую подготовку", - следует из текста статьи.

Ранее Румянцев сообщил, что в среднем в России насчитывается порядка 4-4,5 тыс. детей до 18 лет с онкологическими заболеваниями, что составляет порядка 15-17 пациентов на 100 тыс. детского населения. Он также добавил, что 80% детей удается спасти.