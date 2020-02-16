{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт сообщил о появлении в России специальности детского онколога-гематолога

По словам главного внештатного детского специалиста - гематолога Минздрава Александра Румянцева, специальность уже зарегистрирована в Минюсте

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Специальность детского онколога-гематолога появилась в России и уже зарегистрирована в Минюсте. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист - гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.

"Нам удалось организовать новую специальность, которая давно уже работает на Западе, - сказал эксперт. - Это специалист детский онколог-гематолог, который утвержден 16 января этого года Минюстом". ТАСС запросил комментарии Минздрава и Минюста.

Гематолог - врач, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний крови, а также нарушений состояния крови при иных заболеваниях. Румянцев пояснил, что в России такой специальности ранее не было, хотя в мире она существует около 40 лет. "Уже на эту позицию перешли Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения... Мы тоже очень хотели это сделать, это долгая история была", - добавил он.

"Сегодня основная часть онкологии решается с помощью лекарственных средств, а в педиатрических практиках это основная позиция, потому что врач онколог-гематолог работает с пациентом, с семьей пять лет", - сказал Румянцев.

В 2014 году в своей статье "Роль гематологии-онкологии и иммунологии в развитии педиатрии" Румянцев отмечал, что в детской практике каждый второй ребенок, заболевший раком, страдает как раз болезнями иммунной и кроветворной системы. По его словам, вместо того, чтобы раздельно готовить детских онкологов и детских гематологов, можно подготовить одного - детского онколога-гематолога.

"В нашей же стране, когда говорят "онколог", подразумевается хирург. А в мире произошло серьезное изменение. Сегодня, когда говорят "онколог", имеют ввиду терапевта-онколога или клинического онколога, или химиотерапевта, или гематолога-онколога, который имеет общую терапевтическую подготовку", - следует из текста статьи.

Ранее Румянцев сообщил, что в среднем в России насчитывается порядка 4-4,5 тыс. детей до 18 лет с онкологическими заболеваниями, что составляет порядка 15-17 пациентов на 100 тыс. детского населения. Он также добавил, что 80% детей удается спасти.

Теги
РоссияРумянцев, Александр Григорьевич
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Самовольно покинувшая карантин пациентка в Петербурге сдала анализы на новый коронавирус
По словам ее юридического представителя, тест показал отрицательный результат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС