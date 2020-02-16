Самовольно покинувшая карантин пациентка в Петербурге сдала анализы на новый коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Петербурженка Алла Ильина, которая самовольно покинула инфекционную больницу имени С. П. Боткина после возвращения из Китая, сдала анализы на наличие у нее нового коронавируса. Тест показал отрицательный результат, сообщил в воскресенье ТАСС ее юридический представитель Виталий Черкасов.

На прошлой неделе главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова обратилась в суд с иском в отношении Аллы Ильиной, в котором требует ее принудительного помещения под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина". В объединенной пресс-службе судов города ТАСС сообщили, что это первый подобный иск в России. Башкетова указывала, что в ходе проведения медицинского осмотра 4 и 5 февраля 2020 года специалистом ГБУЗ поликлиники №32 и сбора эпидемиологического анамнеза у Ильиной выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

Ильину госпитализировали, но больницу девушка покинула самовольно. По данным истца, от общения с медицинскими работниками она уклоняется, добровольно вернуться в инфекционную больницу отказывается, но медицинское обследование Ильиной пройдено не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания.

Защитник девушки отмечал, что Ильина не выступала против сдачи анализов, она опасалась изоляции. По мнению девушки, ее могли поместить в неблагоприятные условия в больнице, добавил Черкасов.

Судебное заседание по делу Ильиной пройдет 17 февраля.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,7 тыс., выздоровели свыше 9,4 тыс., инфицированы 68,5 тыс. человек.