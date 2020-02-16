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Путин: идею о бесплатном питании для начальных классов многие сперва не поддержали

В послании Федеральному собранию президент предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с первого по четвертый классы
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов сначала не получила одобрения. Кадры состоявшейся после заседания рабочей группы беседы были показаны в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Непросто далось. Все были против", - сказал президент.

В послании Федеральному собранию Путин предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с первого по четвертый классы. В тех регионах, где есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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