Эксперт: в РФ только треть нуждающихся в трансплантации костного мозга детей получают ее

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Только около 35% детей в России, нуждающихся в операции по трансплантации костного мозга, получают необходимую операцию. Об этом в воскресенье в интервью "Российской газете" сообщила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Галина Новичкова.

"Каждый год примерно 1100 детей нуждаются в трансплантации костного мозга. Реально проводится меньше 700 трансплантаций в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге", - рассказала она.

В декабря 2019 года занимавший на тот момент должность главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба сообщил, что только трети пациентам всех возрастов проводятся операции по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. По его словам, порядка 1,7 тыс. трансплантаций было проведено в России, при этом нуждаются в подобных операциях около 5 тыс. пациентов. Основной проблемой для проведении подобных операций является отсутствие в стране единого полноценного регистра костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, пояснил Уйба.

Создание регистра

Осенью 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила членам Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере разработать предложения по законодательному регулированию регистра доноров костного мозга. Она пояснила, что в настоящее время учет доноров и реципиентов осуществляется пятью медицинскими организациями с разными подходами. По ее словам, опыт организаций позволяет создать единый регистр, однако для этого необходимо внесение изменений в закон "Об охране здоровья граждан".

Минздрав России подготовил ключевые документы, необходимые для формирования регистра в РФ. Создаваемый федеральный регистр доноров представляет собой единую общероссийскую государственную базу данных, содержащую защищенные сведения о гражданах, которые готовы стать потенциальными донорами и сдали анализы крови на типирование главного комплекса гистосовместимости.

Кроме того, в регистре хранятся сведения о результатах их медицинского обследования на выявление противопоказаний к донорству, сведения о фенотипе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят подобрать наиболее подходящего донора. Также в базе будут храниться сведения о пациентах, нуждающихся в трансплантации.