Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный из-за пневмонии концерт

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Британский певец и композитор Элтон Джон принес извинения своим поклонникам, после того как в воскресенье был вынужден на середине прервать свой концерт в новозеландском Окленде из-за потери голоса, вызванной воспалением легких. Как сообщает британское агентство Press Association, 72-летний исполнитель не смог сдержать слез, покидая сцену.

"Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал. Я очень разочарован, расстроен и прошу у вас прощения", - написал певец на своей странице в Instagram.