Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный из-за пневмонии концерт

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Британский певец и композитор Элтон Джон принес извинения своим поклонникам, после того как в воскресенье был вынужден на середине прервать свой концерт в новозеландском Окленде из-за потери голоса, вызванной воспалением легких. Как сообщает британское агентство Press Association, 72-летний исполнитель не смог сдержать слез, покидая сцену.
"Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал. Я очень разочарован, расстроен и прошу у вас прощения", - написал певец на своей странице в Instagram.
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I want to thank everyone who attended tonight’s gig in Auckland. I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. I played and sang my heart out, until my voice could sing no more. I’m disappointed, deeply upset and sorry. I gave it all I had. Thank-you so much for your extraordinary support and all the love you showed me during tonight’s performance. I am eternally grateful. Love, Elton xx @bengibsonphoto
Элтон Джон должен был дать еще два концерта в Окленде - 18 и 20 февраля, - а затем отправиться в Австралию, однако теперь не ясно, состоятся ли запланированные выступления. В сентября 2018 года британец начал последний в своей карьере мировой концертный тур, получивший название по одной из его самых известных композиций - Farewell yellow brick road ("Прощай, дорога, вымощенная желтым кирпичом"). В общей сложности Элтон Джон должен будет дать почти 300 концертов, завершив тур четырьмя выступлениями на лондонском стадионе "О2 Арена" в декабре этого года.
На этой неделе Элтон Джон был удостоен премии "Оскар" за песню I'm Gonna Love Me Again ("Я еще себя полюблю"), прозвучавшую в фильме "Рокетмен" (Rocketman), рассказывающем о жизни и карьере знаменитого музыканта, роль которого в картине исполнил валлийский актер Тэрон Эджертон.