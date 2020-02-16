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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных новым вирусом в Сингапуре достигло 75

Эксперты также установили личности более двух тысяч человек, которые близко контактировали с инфицированными

СИНГАПУР, 16 февраля. /ТАСС/. Число инфицированных новым вирусом в Сингапуре достигло 75 человек. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении министерства здравоохранения.

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"На сегодняшний день было подтверждено три новых случая передачи вируса, все они связаны с установленными ранее кластерами распространения инфекции", - указывается в заявлении. Таким образом, общее число зараженных достигло 75 человек, отметили в Минздраве. На данный момент, добавили в ведомстве, "19 пациентов полностью выздоровели".

"Эксперты ведомства также установили личности более двух тысяч человек, которые близко контактировали с инфицированными. При этом около 1,7 тысячи помещены на карантин или находятся под наблюдением", - уточнили в Минздраве.

Власти Сингапура в связи с широким распространением вируса 7 февраля повысили уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.

Теги
СингапурКитайРаспространение коронавируса нового типа
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