Трое россиян с лайнера Westerdam в Камбодже вылетели на родину

ТАСС, 16 февраля. Трое россиян, прибывшие в Камбоджу на борту круизного лайнера Westerdam, вылетели из камбоджийской столицы Пномпеня в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на странице посольства РФ в Пномпене в Facebook.

"15 февраля в 23:05 по местному времени группа из трех российских граждан с круизного лайнера MS Westerdam вылетела из города Пномпень в город Санкт-Петербург. Сотрудники консульского отдела посольства оказали соотечественникам необходимую помощь, проводили их в аэропорту столицы Камбоджи", - говорится в сообщении.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на инфицирование новым коронавирусом. Впоследствии заход в свои порты судну запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.