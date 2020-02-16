Павленского задержали по делу о распространении видео интимного характера

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Полиция Парижа временно приостановила содержание под стражей художника-акциониста из России Петра Павленского по делу о нападении с применением оружия, теперь россиянин задержан в связи с публикацией видео интимного характера. Об этом сообщила в воскресенье столичная прокуратура.

Расследование появившейся в интернете видеозаписи, в которой якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво, было начато прокуратурой в субботу. Дело было открыто после жалобы, поданной Гриво в уголовную полицию Парижа за "вмешательство в личную жизнь" и "распространение изображений сексуального характера без согласия".

Вместе с 35-летним Павленским по этому делу проходит его подруга - 29-летняя уроженка города Мец, которой художник-акционист также отправил видео.