{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Павленского задержали по делу о распространении видео интимного характера

Прокуратура Парижа начала расследование после жалобы экс-кандидата в мэры столицы Франции Бенжамена Гриво

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Полиция Парижа временно приостановила содержание под стражей художника-акциониста из России Петра Павленского по делу о нападении с применением оружия, теперь россиянин задержан в связи с публикацией видео интимного характера. Об этом сообщила в воскресенье столичная прокуратура.

Расследование появившейся в интернете видеозаписи, в которой якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво, было начато прокуратурой в субботу. Дело было открыто после жалобы, поданной Гриво в уголовную полицию Парижа за "вмешательство в личную жизнь" и "распространение изображений сексуального характера без согласия".

Вместе с 35-летним Павленским по этому делу проходит его подруга - 29-летняя уроженка города Мец, которой художник-акционист также отправил видео.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Кравцов сообщил, что в Чечне улучшились результаты ЕГЭ
Министр просвещения добавил, что экзамен проводится объективно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС