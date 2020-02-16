Кравцов сообщил, что в Чечне улучшились результаты ЕГЭ

ГРОЗНЫЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Результаты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) улучшились в Чечне после проведения акции "Я сдам ЕГЭ". Экзамен проводится максимально эффективно, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Шесть лет подряд единый государственный экзамен проводится максимально объективно. <...> По инициативе главы республики была проведена акция "Я сдам ЕГЭ". (Благодаря ей - прим. ТАСС) очень сильно повысились результаты. Не увеличилось количество высокобальников и 100-бальников, хотя в Чечне в прошлом году появилась 100-бальница, но уменьшилось количество тех детей, которые не преодолели минимальные границы балов", - сказал Кравцов.

Он отметил, что власти стараются поддержать школы в проведении ЕГЭ. "Мы не делаем каких-то организационных выводов в отношении директоров школ, если низкий результат, об этом говорим главам. Мы наоборот организуем поддержку", - сказал министр.

Глава республики Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что число учеников, которые не смогли сдать экзамен, сократилось.

"Мы совместно с Сергеем Сергеевичем [Кравцовым], когда вопрос стоял по ЕГЭ, когда все были против, мы с нашей республики начали акцию "Я сдам ЕГЭ", это совместный проект был. Количество тех, кто не смог сдавать ЕГЭ, стало меньше. Ребята с гордостью, патриотизмом подошли к этому вопросу. И я скажу, что благодаря нашему региону и федеральному центру и другие регионы начали относиться более спокойно и получили максимальную пользу от ЕГЭ", - сказал Кадыров.

По его словам, в сфере образования в республике остаются нерешенными ряд проблем. "Мы живем в XXI веке, до сих пор трехсменка у нас, это самая первая проблема. А так по разным направлениям: отсутствие достаточных педагогов - тоже проблема. Есть проблемы, которые можно решить с помощью федерального центра", - пояснил глава республики.