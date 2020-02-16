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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Секретарь Совбеза Украины обсуждает в Иране расследование авиакатастрофы 8 января

Алексей Данилов также побывал на месте трагедии и почтил память погибших украинцев

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обсуждает в Иране вопросы расследования катастрофы компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 8 января вблизи Тегерана. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Совбеза.

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"Секретарь СНБО Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, Данилов побывал на месте катастрофы в Иране и почтил память погибших украинцев.

Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Киевом при расследовании обстоятельств крушения украинского самолета, о чем он заявил на встрече министров иностранных дел стран, имеющих отношение к катастрофе, которая прошла на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил по итогам встречи с иранским коллегой, что пока не решено, как будут расшифровываться черные ящики, но есть договоренность о том, что при вскрытии самописцев будут присутствовать украинские специалисты.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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