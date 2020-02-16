Замуправделами РПЦ назвал слова протоиерея Смирнова о гражданских женах оскорбительными

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Выражение главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах было оскорбительно, а его использование в контексте разговора о гражданском браке неприемлемо. Об этом написал в своем канале в Telegram в воскресенье заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленгорадский Савва (Тутунов).

Ранее Смирнов на встрече с участниками православного сообщества сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Видео выступления Смирнова на встрече с активистами размещено на его сайте.

"Использованное выражение очевидно оскорбительно. Да, знаю всевозможные реплики по поводу "библейских оскорблений" навроде "порождений ехидновых". Но есть социальный контекст, требующий определенной лексической этики. Использование подобного выражения в данном контексте считаю неприемлемым", - написал он.

По мнению епископа, в современном обществе есть проблема ответственности, "но это не дает повод к высказанной характеристике". "В высказывании отца Димитрия Смирнова справедливо указывается на безответственность мужчин, не желающих оформлять брак", - считает он.

Епископ Савва напомнил о том, что вопросы отношения Русской православной церкви к вступлению верующих в гражданский брак отражены в ее документах. "Здесь есть официальная соборная позиция Русской Православной Церкви. "Такие сожительства греховны, а их распространение в мире является противлением замыслу Божию о человеке, опасно для института брака и не может получить никакого признания со стороны Церкви. При этом духовник, зная обстоятельства жизни конкретного человека, в исключительных случаях может допустить до причастия ту сторону, которая осознает греховность такого сожительства и стремится заключить законный брак", - процитировал он документ "Об участии верных в Евхаристии", одобренный Архиерейским совещанием РПЦ в 2015 году.