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Волгоградские ветераны возмущены рекламой доставки еды с изображением Родины-матери

Глава городского Совета ветеранов Александр Струков особо сожалеет, что такое произошло в год 75-летия победы

ВОЛГОГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Совет ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Волгограда возмущен рекламой быстрой доставки еды, на которой изображен монумент Родины-матери.

Некоторые местные СМИ сообщили, что компания "Сбермаркет", занимающаяся доставкой продуктов из гипермаркета "Лента", опубликовала в интернете рекламный баннер, на котором в центре композиции расположена статуя Родины-матери, держащая в руке лимон. У ее ног жук катит большой навозный шар, на заднем плане два жирафа, один из них во рту держит пакет с едой, а венчает композицию комета или астероид, оставляющий после себя огненный след.

"Все это вызывает возмущение ветеранов, это позорит нашу святыню, нашу Победу. <...> Это сделали, мягко выражаясь, недалекие, даже глупые люди", - сказал ТАСС председатель Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Волгограда Александр Струков. Крупнейшая ветеранская организация города насчитывает в своих рядах около 300 тыс. человек.

Глава городского Совета ветеранов особо сожалеет, что такое произошло в Год памяти и славы, "когда до славного 75-летия Победы осталось совсем немного".

Запросы ТАСС в "Сбермаркет" и "Ленту" пока остались без ответа.

Теги
РоссияВолгоградская область
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