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Компания "Сбермаркет" удалила неудачную рекламу с монументом Родины-матери

Кроме того, компания принесла извинения

ВОЛГОГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Компания "Сбермаркет, занимающаяся доставкой продуктов питания из гипермаркета "Лента", удалила неудачную рекламу, на которой изображен монумент Родины-матери в Волгограде.

"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса "Сбермаркет" в Волгограде. К сожалению, креатив был размещен компанией-подрядчиком без необходимого согласования. Содержание коллажа не соответствует рекламной политике и ценностям компании "Сбермаркет" и он [коллаж] был оперативно удален. Благодарим пользователей социальных сетей и Совет ветеранов, сразу обративших внимание на ситуацию", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС по электронной почте.

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