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В России отметят День студенческих отрядов

Официальный праздник молодежного движения утвержден указом президента России Владимира Путина в 2015 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 240 тыс. человек отметят 17 февраля День российских студенческих отрядов. Ключевыми мероприятиями станут возложение цветов к Вечному огню в Парке Победы в Москве и подведение предварительных итогов всероссийской патриотической акции, сообщили ТАСС в пресс-службе молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО).

"Более 240 тыс. человек отметят День российских студенческих отрядов - официальный праздник молодежного движения, утвержденный указом президента России Владимира Путина в 2015 году", - сказали в пресс-службе.

Празднование начнется с возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы. После этого в Музее Победы пройдет презентация фотокниги о современной истории движения за 15 лет "Мы точно знаем: Труд крут!", а также состоится концерт.

"В киноконцертном зале Центрального музея Великой Отечественной войны состоится подведение предварительных итогов всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО", которая стала одной из первых в плане мероприятий Года памяти и славы. Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы", - добавили в пресс-службе.

Ожидается, что студентов придут поздравить вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минобрнауки Валерий Фальков и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Как отметят этот день в регионах?

В каждом регионе России свои особенности празднования Дня студенческих отрядов. Большое внимание организаторы уделяют благотворительным акциям и экологическим инициативам. В северной части России, в Архангельске, в День студенческих отрядов подведут итоги акции "Полярный десант", проходившей с 1 по 10 февраля, когда более 100 участников студенческих отрядов посетили населенные пункты региона, где помогали местным жителям по хозяйству, в частности, убирали снег, кололи дрова.

"Наши бойцы работали в высокой Арктике - на архипелаге Земля Франца-Иосифа по очистке островов от мусора. Сейчас перспективные объекты - это Павловское месторождение на Новой Земле, производственно-логистический центр Министерства обороны в Архангельске и здание Центра исследований Арктики", - рассказал ТАСС начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Архангельской области Григорий Ковалев.

В Санкт Петербурге в преддверии праздника состоялся ежегодный образовательный форум студенческих отрядов, который объединил более 500 бойцов отрядов и почетных гостей. Они разбирали вопросы организации работы добровольцев на массовых мероприятиях, основы сплочения коллектива, научились планировать деятельность пресс-центра в отрядном движении. Кроме того, руководители студотрядов встретились с представителями органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, а также приняли участие в интерактивном правовом занятии.

В Нижнем Новгороде 17 февраля пройдет массовое катание на коньках, которое будет организовано на площадке "Спорт Порт", открытой в декабре у стадиона "Нижний Новгород". "Мы планируем массовое катание, будем петь наши студенческие песни, проводить конкурсы. Также участники отрядов устроят флешмоб - проезд с флагами по площадке", - сообщила ТАСС руководитель регионального отделения РСО Дарья Сергеева.

Донорская акция и помощь ветеранам

В Волгоградской области, где действует 58 студенческих отрядов из 23 образовательных организаций региона, общей численностью 2109 бойцов, в День студенческих отрядов впервые проведут донорскую акцию под слоганом "Помоги делом". "17 февраля в 8 утра активисты студотрядов придут в областной центр переливания крови и станут донорами, это позволит пополнить банк крови, а впоследствии спасти чью-то жизнь", - рассказал ТАСС командир Волгоградского областного штаба РСО Николай Канубриков.

В Новосибирске студенческие отряды отметят свой праздник в концертном зале Сибирского государственного университета путей сообщения. Бойцы обсудят итоги акции "Снежный десант", прошедшей на территории региона в девятый раз, а также получат награды из рук мэра Новосибирска Анатолия Локотя.

С 28 января по 8 февраля более 300 новосибирских студентов-участников "Снежного десанта" традиционно помогали ветеранам, пенсионерам и детским домам в разных районах Новосибирской области в уборке снега и домашних делах. Также студенты презентовали творческие программы, проводили профориентационную работу со школьниками, различные мастер-классы и лекции на тему здорового образа жизни.

В 2020 году отмечается 20-летие деятельности студенческих отрядов Удмуртии. В этот день в Ижевске состоится традиционная акция "Отрядный рейс". По двум маршрутам общественного транспорта пройдут трамвай и автобус, оформленные в цвета РСО. Жители смогут бесплатно проехать по этим маршрутам, а также познакомиться с историей студенческих отрядов, их деятельностью. Завершится празднование массовым катанием на коньках в парке в центре города, вход на который будет бесплатным.

Молодежь Севастополя начала готовиться к празднику заранее. 16 февраля в городе прошел масштабный субботник, организованный севастопольскими добровольцами. Они, в частности, очистили от мусора территорию одного из пляжей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияБугаев, Александр ВячеславовичФальков, Валерий Николаевич
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