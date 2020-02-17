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В Москве пройдут похороны разведчика Алексея Ботяна

Его похоронят на Аллее Героев Троекуровского кладбища

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Прощание с легендарным разведчиком Алексеем Ботяном пройдет в понедельник в столице. Церемония, как сообщили ТАСС в пресс-службе ГБУ "Ритуал", начнется в 11:30 мск в Большом церемониальном зале Похоронного дома Троекурово. Похоронят Ботяна на Аллее Героев Троекуровского кладбища.

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Соболезнования в связи со смертью Алексея Николаевича выразили президент России Владимир Путин и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Путин отметил Ботяна как сильную и неординарную личность, руководителя и участника блестящих спецопераций, которые стали важным вкладом в Великую Победу и навечно вписаны в отечественную и мировую историю. Он добавил, что память о Герое России и настоящем патриоте Алексее Ботяне сохранится навсегда. Медведев также подчеркнул, что Ботян не раз проявлял мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны, благодаря ему "были спасены тысячи жизней".

Алексей Ботян умер 13 февраля в возрасте 103 лет. Он родился 10 февраля 1917 года и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии. В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.

В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так прозвали Алексея Николаевича местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив и разрушив при этом Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы.

После войны Алексей Николаевич остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. 10 мая 2007 года полковнику в отставке Ботяну Путин присвоил звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные в ходе освобождения польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Теги
РоссияБотян, Алексей Николаевич
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