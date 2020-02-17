Фильм "Лед - 2" возглавил российский прокат

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Фильм "Лед - 2" стал лидером российского проката, собрав 577,3 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 13 по 16 февраля.

Российская мелодрама режиссера Жоры Крыжовникова вышла в российский прокат 14 февраля и стала продолжением картины "Лед". Вторая часть фильма рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли в картине сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и другие актеры.

Второе место по кассовым сборам досталось американскому криминальному боевику "Джентльмены" режиссера Гая Ричи, который вышел в российский прокат 13 февраля и собрал 283 млн рублей. Применив свой ум, талантливый выпускник Оксфордского университета придумал нелегальную схему обогащения за счет поместий обедневшей аристократии из Великобритании. Однако желание продать свой бизнес влиятельным американским миллиардерам приводит главного героя ко встрече с принципиальными джентльменами. Главные роли в фильме сыграли Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Генри Голдинг и другие актеры.

На третьем месте расположился основанный на серии видеоигр американский художественный фильм с совмещением живых актеров и анимации "Соник в кино" режиссера Джеффа Фаулера, собравший за четыре дня 126,1 млн рублей. Премьера картины в России была перенесена с 14 на 20 февраля, однако уже с 13 февраля начались показы мультфильма во многих кинотеатрах страны. Главные роли в картине исполнили Бен Шварц, Джеймс Марсден и Джим Керри.