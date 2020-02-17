Эксперт заявил, что пик вспышки коронавируса в Китае пройден

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Вспышка нового коронавируса в Китае уже достигла пика, число новых случаев заражения постепенно идет на спад, и в будущем следует ожидать улучшения ситуации. Такую точку зрения высказал в понедельник главврач специализированной больницы "Лэйшэньшань" для лечения инфицированных пневмонией в городе Ухань Ван Синхуань.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Поворотный момент [в борьбе с коронавирусом] уже наступил. Что касается статистики инфицированных, многие зарегистрированные случаи относятся к категории уже ранее выявленных. Число пациентов с повышенной температурой, по моим наблюдениям, снижается пятый день подряд", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Эксперт выразил уверенность, что повторного резкого увеличения числа заболевших уже не произойдет.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-2019 (ранее его называли 2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 25 странах, включая Россию. В воскресенье власти подтвердили порядка 68,5 тыс. случаев заражения, из числа инфицированных умерли 1665, выздоровели свыше 9,4 тыс. человек.