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Распространение коронавируса нового типа

Эвакуированные с карантинного лайнера граждане США покинули Японию

По данным The Washington Post, в настоящее время коронавирус диагностирован у 44 американцев с борта Diamond Princess

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Два самолета с гражданами США, эвакуированными с борта круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту японского города Иокогама, вылетели в понедельник из токийского аэропорта Ханэда. Об этом сообщило посольство США в Токио.

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Общее число эвакуированных составляет 380. Из Иокогамы в Ханэду американцев доставили автобусы Сил самообороны Японии. Как отмечает газета The Washington Post, на данный момент коронавирус диагностирован у 44 граждан США с борта Diamond Princess. Отмечается, что сначала эвакуированные будут доставлены на базу ВВС Трэвис в Сакраменто (штат Калифорния), где пройдут медицинский осмотр.

Часть из них отправят на базу ВВС в Техас. По возвращении в США всех вывезенных из Японии ожидает двухнедельный карантин. Наряду с США о намерении эвакуировать своих граждан с борта Diamond Princess заявили Канада, Израиль, Италия, Южная Корея. Аналогичные меры рассматриваются в отношении жителей Гонконга и Тайваня.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. На данный момент известно о 355 случаях заражения коронавирусом на Diamond Princess. Россиян среди заболевших нет.

Теги
ЯпонияКанадаСШАИталияРоссияКитайРеспублика КореяИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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