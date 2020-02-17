"Известия": число насильственных преступлений в РФ против детей возросло на 20% за 4 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Количество преступлений в России, совершенных против половой неприкосновенности детей и подростков, по итогам 2019 года увеличилось почти на 20% по сравнению с показателями 2016 года. Одна жертва насилия все чаще подвергается сразу нескольким преступлениям, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на статистику Генпрокуратуры РФ.

По данным издания, в прошлом году было зарегистрировано 14,8 тыс. преступлений, связанных с посягательством на половую свободу и неприкосновенность несовершеннолетних, что на 4,3% больше, чем в 2018 году. В 2016 году было зафиксировано 12,4 тыс. преступлений такого рода, что свидетельствует о росте на 19,3% за четыре года. В то же время число пострадавших несовершеннолетних увеличивается меньшими темпами, что свидетельствует о совершении сразу нескольких преступлений в отношении одних и тех же детей. По расчетам "Известий", в 2016 году на одного пострадавшего несовершеннолетнего в среднем приходилось 1,1 дела, при этом в 2019 году показатель вырос до 1,3.

Издание напоминает, что Уголовный кодекс относит к преступлениям против половой неприкосновенности детей как изнасилования или их попытки, так и добровольный сексуальный контакт с согласия несовершеннолетнего, а также так называемые развратные действия, в том числе взаимодействие через интернет. В Генпрокуратуре издание заверили, что в рамках надзора за расследованием конкретных уголовных дел особое внимание уделяется борьбе с внутрисемейным сексуальным насилием, развращением детей с использованием интернета, рецидивной половой преступностью, а также профилактическим мероприятиям с семьями и подростками, находящимися в социально опасном положении.

В Генпрокуратуре также отметили необходимость совершенствования законодательства в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность, однако не обозначили конкретных предложений, отметив, что представители органов прокуратуры принимают участие в парламентских слушаниях и деятельности профильных рабочих групп.

Эксперты утверждают, что отчасти злоумышленникам становится легче развращать подростков благодаря быстрому развитию социальных сетей, однако наибольшее число случаев насилия происходит внутри семей. По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, можно говорить о необходимости пересмотра наказаний за случаи семейно-бытового насилия, но обсуждать эту тему достаточно сложно из-за противодействия со стороны людей, выступающих против вмешательства в семейные дела.