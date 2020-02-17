Направлявшийся в Пхукет самолет авиакомпании Nordwind из Уфы перенаправили в Москву

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), летевший из Уфы в Пхукет, в понедельник был перенаправлен в московский аэропорт Шереметьево. Уже оттуда он вылетит в Таиланд, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Уфы.

"Рейс авиакомпании "Северный ветер" 2505 Уфа - Пхукет вылетел из Уфы в 02:01 по местному времени (00:01 мск), улетел в Шереметьево. В Шереметьево он приземлится в 05:00 (мск). У нас по маршруту Москва - Шереметьево - Пхукет", - сказала собеседница агентства.

О причинах перенаправления Boeing 777 в справочной аэропорта не сообщили, порекомендовав обратиться в авиакомпанию.