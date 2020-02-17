Японца, убившего 19 инвалидов в 2016 году, приговорили к смертной казни

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Японец Сатоси Уэмацу, который в 2016 году напал с ножом на постояльцев в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара (соседняя с Токио префектура Канагава), приговорен к смертной казни. Соответствующее решение вынес в понедельник окружной суд Иокогамы.

В январе в ходе судебного процесса над 30-летним мужчиной его адвокаты настаивали на невменяемости их подзащитного. Во время первого слушания Уэмацу внезапно начал буйствовать и попытался положить себе что-то в рот, однако судебные приставы смогли его остановить. При этом затем в суде он признался в содеянном и извинился за свои действия.

Нападение на учреждение в Сагамихаре произошло в июле 2016 года. В то время там находилось 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет. В результате нападения Уэмацу погибли 19 человек, более 20 получили ранения. Сам нападавший ранее проработал в этом учреждении почти три года и уволился из него за несколько месяцев до инцидента.

Объясняя свои действия, Уэмацу заявлял, что не считает пациентов с ограниченными умственными возможностями за людей и хочет избавить их от страданий. Ранее также сообщалось, что обвиняемый употреблял наркотики.