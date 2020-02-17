В Японии хотят отменить приветствие императора по случаю дня рождения из-за коронавируса

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Управление делами императорского двора Японии намерено отказаться в этом году от проведения традиционного приветствия монарха по случаю его дня рождения. Как сообщило в понедельник агентство Kyodo, причиной такого решения стало распространение нового коронавируса.

Императору Нарухито 23 февраля исполняется 60 лет. Обычно в таких случаях монарх и члены его семьи несколько раз выходят на специальный бронированный балкон во дворце в центре Токио, чтобы поприветствовать собравшихся жителей страны. На подобные мероприятия обычно собираются несколько десятков тысяч человек. Зачастую, чтобы попасть на территорию дворца требуется простоять в очереди более двух часов.

Японские власти считают, что в рамках мер по предотвращению распространения инфекции такие массовые публичные мероприятия проводить не стоит. Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени составляет 415 человек. Большинство из них - пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама.

Нарухито вступил на престол 1 мая прошлого года после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. В тот же день Нарухито получил символы своих полномочий - главную государственную и личную императорскую печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценную яшму. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов. Официальная церемония по случаю интронизации, на которой Нарухито объявил о вступлении на престол в соответствии с конституцией Японии, состоялась 22 октября.

Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он окончил токийский элитный университет Гакусюин и Оксфорд. Супруга нового императора 55-летняя Масако - дочь известного в Японии дипломата, она окончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны.