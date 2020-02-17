Объем поддержки семей с детьми в Приамурье вырастет в 2020 году на 60%

ТАСС, 17 февраля. Объем средств на поддержку семей с детьми по нацпроекту "Демография" в Амурской области в 2020 году составил более 2 млрд рублей против 1,22 млрд в 2019 году. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Путин уточнил, что выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей, при необходимости это пособие может быть повышено до более чем 11 тыс. рублей в 2021 году. Также он сообщил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей.

"Более 2 миллиардов рублей заплатят амурским семьям с детьми в этом году. Материальную поддержку жителям региона окажут в рамках нацпрокта "Демография". В прошлом году на ежемесячную выплату при рождении первого ребенка в бюджете региона было заложено 311 миллионов рублей, на ежемесячную выплату на третьего ребенка полагалось 677 миллионов рублей и на единовременную выплату на первого ребенка и регионального маткапитала 235 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В Амурской области предусмотрено несколько выплат семьям, где появляются дети: ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, такая же выплата после рождения третьего ребенка, а также единовременная выплата при рождении первого ребенка и предоставление регионального материнского капитала на второго ребенка.

По словам губернатор области Василия Орлова, которые приводятся в сообщении, по нацпроекту "Демография" в Приамурье в 2019 году также построено три детских сада в Благовещенске, Белогорске и селе Усть-Ивановка Благовещенского района. Кроме того, открыт второй корпус детского сада №9 в городе Свободный. Всего в ушедшем году в Приамурье для дошкольников создано 530 мест. В 2020 году начнется строительство двух детских садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.