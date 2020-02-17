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В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Синоптики обещают похолодание до минус десяти градусов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Зимняя погода может брать небольшие реванши в марте. Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В марте еще будет выпадать снег и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены, вплоть до минус 10 градусов", - сказал он.

В субботу Вильфанд информировал, что первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима.

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