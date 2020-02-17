Отказавшийся от эвакуации российский студент рассказал о ситуации в Ухане

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай), в котором произошла вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет. Об этом в понедельник по телефону корреспонденту ТАСС рассказал отказавшийся от эвакуации россиянин по имени Станислав, обучающийся в магистратуре местного Чжуннаньского университета экономики и права.

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"В принципе все так же, как и неделю назад. Паники нет, просто некоторые не особо понимают, что такое вирус, видят опасность там, где ее нет, - рассказал россиянин. - В целом все нормально, никто не кидается на китайцев с фразами "выпустите нас из этого города".

На вопрос о том, усугубляются ли меры контроля в Ухане, Станислав рассказал, что практически все вузы города ввели ограничение на выход из университета. "Еще неделю назад нам разрешали выезжать в город, теперь рекомендуют не покидать территории вуза", - пояснил он.

Вместе с тем какие-либо запреты на общение между студентами отсутствуют. "Конечно, администрация университета рекомендовала не покидать своих комнат, но мы выходим. Можно выйти из комнаты, навестить друзей в соседних зданиях общежития", - добавил россиянин.

По словам Станислава, такая обстановка немного тяготит. "Конечно, бывает скучно, все закрыто, преподаватели разъехались. Пока занимаемся самоподготовкой", - рассказал студент. Он также отметил, что "его университет уже объявил о проведении онлайн-курсов в новом семестре, однако подробностей занятий в таком формате пока нет".

Продуктов достаточно

Что касается продовольствия, то в Чжуннаньском университете экономики и права существует специальная доставка. "Международный офис вуза заключил контракт с одним из магазинов города: мы предварительно составляем список того, что нам нужно, и раз в неделю нам привозят продукты", - рассказал Станислав.

"Также можно заказать готовую еду в столовой университета. Завтрак, обед, ужин - один прием пищи обходится в 8 юаней [$1,15]. Некоторые вузы [Уханя] предоставляют еду [учащимся] бесплатно", - указал он.

Молодой человек также отметил, что на территории университета студентам постоянно измеряют температуру. "Тест на вирус [анализ на присутствие в крови нуклеиновой кислоты коронавируса] не делали. Думаю, нереально, чтобы к каждому приходили домой и брали анализ на коронавирус", - добавил он.

Отказ от эвакуации

По словам россиянина, на территории его вуза осталось около 100 студентов, все - иностранцы. Учащиеся из Китая покинули кампус еще в преддверии Нового года по лунному календарю (наступил в ночь на 25 января). "Из российских студентов остался только я. Что касается ребят из других стран, насколько мне известно, в кампусе находятся те, чьи страны пока еще не эвакуировали своих граждан [из Уханя и провинции Хубэй]", - добавил молодой человек.

Он также указал на то, что "есть те, кто просто остается". "Причина одна: чтобы не тратить деньги на обратный перелет [до Уханя], если во втором семестре придется возвращаться. Причины сугубо финансовые", - пояснил он.

Эвакуация россиян

По оценке посольства РФ, в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, находился 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. 5 февраля два борта Воздушно-космических сил РФ доставили в Тюмень 144 человека из Уханя. Среди них 128 россиян, а также граждане стран Евразийского экономического союза и Украины. Помощь в их эвакуации оказывали прибывшие в Ухань два дипломата из российского посольства.

Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 25 странах, включая Россию. По данным на понедельник, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1770 человек, более 10,8 тыс. выздоровели, число зараженных превысило 70,5 тыс.