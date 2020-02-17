Роскачество проверит чипсы на безопасность и хруст

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роскачество запустило исследование сырных чипсов, продукция в том числе будет проверена на содержание потенциально небезопасных веществ. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

Продукция под наиболее популярными торговыми марками будет проверена по 49 показателям качества и безопасности, среди которых содержание нитратов, искусственных красителей и транс-жиров. Также закупленные образцы проверят на содержание ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса.

Кроме того, проверяющие намерены выяснить, содержатся ли в чипсах такие небезопасные вещества, как свинец, кадмий, мышьяк, а также бактерии кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, плесень и дрожжи.

Также в рамках проверки специалисты узнают, много ли поломанных чипсов в пачке и правильно ли они хрустят.