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Роскачество проверит чипсы на безопасность и хруст

В частности, специалисты выяснят, много ли поломанных чипсов в пачке
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© Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роскачество запустило исследование сырных чипсов, продукция в том числе будет проверена на содержание потенциально небезопасных веществ. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

Продукция под наиболее популярными торговыми марками будет проверена по 49 показателям качества и безопасности, среди которых содержание нитратов, искусственных красителей и транс-жиров. Также закупленные образцы проверят на содержание ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса.

Кроме того, проверяющие намерены выяснить, содержатся ли в чипсах такие небезопасные вещества, как свинец, кадмий, мышьяк, а также бактерии кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, плесень и дрожжи.

Также в рамках проверки специалисты узнают, много ли поломанных чипсов в пачке и правильно ли они хрустят.

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