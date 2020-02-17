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Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве

Многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов, сообщил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Руководство Росгвардии и МВД провели необходимую работу со своими сотрудниками, которые превышали полномочия во время работы на митингах в июле-августе 2019 в Москве, некоторые из них были наказаны, заявил в интервью ТАСС глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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"Я не говорю, что все действия правоохранителей на 100% были квалифицированы как прекращение беспорядков. Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали - были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов", - пояснил Бондарев.

При этом сенатор добавил, что в целом действия Росгвардии и МВД во время митингов в Москве в июле-августе 2019 года "были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали".

27 июля и 3 августа в центре Москвы были проведены несогласованные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы. По итогам акций органы правопорядка задержали в общей сложности около 2 тыс. человек. При этом руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), фигурантами которых стали более 20 человек, некоторым уже вынесены приговоры.

Теги
РоссияБондарев, Виктор Николаевич
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