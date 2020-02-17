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В России почти на 20% сократилось количество лишенных прав водителей

Речь идет о первом полугодии 2019 года. Полная статистика за прошлый год находится в стадии формирования

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Количество водителей, которые были лишены прав, в первом полугодии прошлого года сократилось в России почти на 20% относительно того же периода 2018 года. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

"В первом полугодии 2019 года Госавтоинспекцией получено из судов более 152,3 тыс. постановлений о лишении водителей права управления транспортными средствами, это на 18,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полная статистика за весь 2019 год находится в стадии формирования.

Ранее в пресс-центре МВД сообщали ТАСС, что водители и пешеходы в прошлом году более 100 млн раз нарушали правила дорожного движения, а среди самых частых нарушений - превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора. В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России сообщали, что в прошлом году по постановлениям ГИБДД приставы взыскали на четверть больше штрафов за превышение скорости и другие нарушения ПДД, чем за аналогичный период позапрошлого года, сумма взысканий составила 14,5 млрд рублей.

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