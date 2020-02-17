В Приамурье к августу планируют сдать 1700 новых квартир под льготную ипотеку

ТАСС, 17 февраля. Строительные компании Амурской области к 1 августа планируют сдать в эксплуатацию 1,7 тыс. новых квартир, которые будет возможно приобрести по льготной дальневосточной ипотеке, сообщил в понедельник в прямом эфире на своей странице в Instagram губернатор области Василий Орлов.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев поручил главам регионов ДФО координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

"У нас работает с этого года программа дальневосточной ипотеки. Я считаю, что это очень хорошая программа, она может обеспечить до 30 тыс. семей [в области] жильем, и она имеет хорошие перспективы. Молодые семьи сегодня могут покупать в городах жилье на первичном рынке, в Благовещенске было около 500 таких квартир на продажу. До августа будет введено еще 1700 квартир", - сказал Орлов.

Он добавил, что пока на этом рынке наблюдается превышение спроса над предложением. Так, на 1 февраля в регионе были поданы 809 заявок на приобретение жилья по льготной ипотеке, одобрены банками были 530 из них. В связи с этим власти Амурской области направили предложения в Минвостокразвития о том, чтобы разрешить приобретение жилья по льготной программе на вторичном рынке в малых городах.

Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдает кредиты. На 20 января 2020 года выданы ипотечные кредиты на общую сумму 1,55 млрд рублей. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).