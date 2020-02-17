{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Магадан направил китайскому городу-побратиму партию защитных костюмов и масок

Гуманитарную помощь отправили в город Шуанъяшань
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 17 февраля. Власти Магадана направили жителям китайского города Шуанъяшань партию гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом, сообщается в понедельник на сайте администрации мэрии.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мэрией Магадана в Китай в рамках гуманитарной помощи отправлена партия медицинских респираторов - свыше 2000 штук - и 200 защитных костюмов TERGON. В начале феврале на имя мэра Магадана Юрия Гришана поступило письмо от администрации китайского Шуанъяшань, в котором народное правительство города-побратима попросило о помощи в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Защитные костюмы и маски закупили на средства фонда социального партнерства города. "Сегодня груз весом более 100 килограммов специалистами отдела охраны здоровья мэрии Магадана отправлен получателю", - уточняется в сообщении.

Шуанъяшань расположен в 500 км от Харбина в провинции Хэйлунцзян, граничащего с регионами Дальнего Востока.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Полиция изъяла более 35 тыс. литров алкоголя со склада в Ленинградской области
Троих работников склада доставили в полицию для разбирательства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС