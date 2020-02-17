Магадан направил китайскому городу-побратиму партию защитных костюмов и масок

ТАСС, 17 февраля. Власти Магадана направили жителям китайского города Шуанъяшань партию гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом, сообщается в понедельник на сайте администрации мэрии.

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"Мэрией Магадана в Китай в рамках гуманитарной помощи отправлена партия медицинских респираторов - свыше 2000 штук - и 200 защитных костюмов TERGON. В начале феврале на имя мэра Магадана Юрия Гришана поступило письмо от администрации китайского Шуанъяшань, в котором народное правительство города-побратима попросило о помощи в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Защитные костюмы и маски закупили на средства фонда социального партнерства города. "Сегодня груз весом более 100 килограммов специалистами отдела охраны здоровья мэрии Магадана отправлен получателю", - уточняется в сообщении.

Шуанъяшань расположен в 500 км от Харбина в провинции Хэйлунцзян, граничащего с регионами Дальнего Востока.