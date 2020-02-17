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В Санкт-Петербурге установили новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха

В Северной столице плюс 5,7 градуса тепла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха обновлен утром в понедельник в Санкт-Петербурге. Новое достижение - 5,7 градусов тепла - на 0,5 градуса превысило показатель 1925 года, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В Северной столице уже обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 7 часам утра температура воздуха достигла плюс 5,7 градуса, что на 0,5 градуса выше прежнего достижения 1925 года", - рассказал Леус.

При этом синоптик отметил, что точное значение нового достижения будет известно после 21:00 мск, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Согласно прогнозу, Петербург в понедельник окажется в теплом секторе активного циклона, углубляющегося в акватории Баренцева моря. Он принесет в регион облачную погоду, временами будут идти дожди.

Вместе с тем, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в понедельник днем в прибрежных районах ожидается усиление ветра порывами до 25-28 м/с. Такая сила ветра соответствует определению "сильный шторм" по шкале Бофорта. На этом фоне, как отмечают синоптики, в городе высока вероятность нагонного наводнения.

Ранее сообщалось, что январь 2020 года стал рекордно теплым в Санкт-Петербурге - среднемесячная температура составила 1,5 градуса выше нуля и на 9,4 градуса превысила норму. В январе в городе были зафиксированы несколько погодные рекордов. В частности, 21 января температура воздуха достигла 4,8 градуса выше нуля, был побит рекорд 1957 года. В православный праздник Крещения Господня 19 января в Петербурге была зафиксирована температура плюс 4,4 градуса, это на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 1898 году.

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