Власти Приамурья готовы увеличить "подъемные" сельским фельдшерам и докторам

ТАСС, 17 февраля. Власти Амурской области готовы увеличить за счет областного бюджета выплаты медицинским работникам, которые переезжают работать в села по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом в понедельник сообщил в Instagram глава региона Василий Орлов.

По итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2019 года, Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2019 года повысить до 200% коэффициент компенсационных выплат участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" в регионах Дальнего Востока. В 2019 году выплаты по этим программам в Амурской области составляли 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно.

"У нас по врачам на сегодняшний день укомплектованность в области 65%, это мало. У нас есть программы, которые потенциально позволяют решить вопрос: "Земский фельдшер" и "Земский доктор". В 2020 году по этим программам врачи и фельдшеры соответственно будут получать 2 млн и 1 млн рублей единовременной выплаты за переезд. Мы готовы посмотреть, если это вопрос денег, и если программа не заработает, мы готовы увеличить эти выплаты", - сказал Орлов.

Он отметил, что наибольшую нехватку врачей ощущают северные территории области. При этом аналогичная программа "Земский учитель" работает достаточно эффективно, конкурс на место сельского учителя в регионе составляет в среднем 10 человек на место.

Субсидирование ипотеки для молодый семей соцработников

Власти Амурской области готовы субсидировать половину первого взноса и проценты за обслуживание дальневосточной льготной ипотеки для молодых семей работников социальной сферы.

"В этой части мы готовы за счет областного бюджета дополнительно помогать молодежи с приобретением жилья. Сегодня первоначальный взнос должен быть 20%, мы готовы половину этих денег взять на областной бюджет, то есть 10% мы будем субсидировать, и 2% обслуживания [также взять на себя]. Также мы готовы взять их или разделить с областным бюджетом в том случае, если это люди, которые работают в социальных сферах, - учителя и врачи", - сказал Орлов.

Он добавил, что даже если члены семьи работают в частном бизнесе, власти готовы "поговорить с работодателями по части мер поддержки молодых семей со стороны руководителей этих предприятий".

Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдает кредиты. На 20 января 2020 года льготные ипотечные кредиты выданы на общую сумму 1,55 млрд рублей. В Амурской области к 1 февраля подали 809 заявок на приобретение жилья по льготной ипотеке, из них банки одобрили 530. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).

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