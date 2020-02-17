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Власти Приамурья готовы увеличить "подъемные" сельским фельдшерам и докторам

Глава региона Василий Орлов сообщил, что врачей больше всего не хватает северным территориям региона

ТАСС, 17 февраля. Власти Амурской области готовы увеличить за счет областного бюджета выплаты медицинским работникам, которые переезжают работать в села по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом в понедельник сообщил в Instagram глава региона Василий Орлов.

По итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2019 года, Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2019 года повысить до 200% коэффициент компенсационных выплат участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" в регионах Дальнего Востока. В 2019 году выплаты по этим программам в Амурской области составляли 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно.

"У нас по врачам на сегодняшний день укомплектованность в области 65%, это мало. У нас есть программы, которые потенциально позволяют решить вопрос: "Земский фельдшер" и "Земский доктор". В 2020 году по этим программам врачи и фельдшеры соответственно будут получать 2 млн и 1 млн рублей единовременной выплаты за переезд. Мы готовы посмотреть, если это вопрос денег, и если программа не заработает, мы готовы увеличить эти выплаты", - сказал Орлов.

Он отметил, что наибольшую нехватку врачей ощущают северные территории области. При этом аналогичная программа "Земский учитель" работает достаточно эффективно, конкурс на место сельского учителя в регионе составляет в среднем 10 человек на место.

Субсидирование ипотеки для молодый семей соцработников

Власти Амурской области готовы субсидировать половину первого взноса и проценты за обслуживание дальневосточной льготной ипотеки для молодых семей работников социальной сферы.

"В этой части мы готовы за счет областного бюджета дополнительно помогать молодежи с приобретением жилья. Сегодня первоначальный взнос должен быть 20%, мы готовы половину этих денег взять на областной бюджет, то есть 10% мы будем субсидировать, и 2% обслуживания [также взять на себя]. Также мы готовы взять их или разделить с областным бюджетом в том случае, если это люди, которые работают в социальных сферах, - учителя и врачи", - сказал Орлов.

Он добавил, что даже если члены семьи работают в частном бизнесе, власти готовы "поговорить с работодателями по части мер поддержки молодых семей со стороны руководителей этих предприятий".

Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдает кредиты. На 20 января 2020 года льготные ипотечные кредиты выданы на общую сумму 1,55 млрд рублей. В Амурской области к 1 февраля подали 809 заявок на приобретение жилья по льготной ипотеке, из них банки одобрили 530. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).

В новость внесены изменения (11:08 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичДальний Восток
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