Хайнань погасил вспышку коронавируса, новых случаев за трое суток не выявлено

ХАЙКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань смогла приостановить распространение нового коронавируса, за последние трое суток в местные больницы не поступило ни одного нового инфицированного. Об этом сообщил в понедельник Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

По его данным, наиболее благоприятная ситуация сложилась в центральной части Хайнаня, где число заболевших фактически равно нулю. "Необходимо учитывать весь успешный опыт, накопленный в ходе борьбы с вирусом на Хайнане, <…> пресекать вспышку, начиная с первоисточника", - подчеркнул секретарь парткома провинции Лю Цыгуй.

По его словам, на текущем этапе врачи и компетентные госучреждения Хайнаня должны уделить пристальное внимание внедрению передовых научных методов, которые позволят еще более эффективно осуществлять диагностику заболевания, обеспечивать качественный процесс лечения инфицированных.

Согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом на острове составляло 162 человека, из них вылечились 52 жителя. За все время распространения пневмонии в Китае на острове скончались четыре жителя. Несмотря на непростую ситуацию, которая наблюдалась в последние три недели, благодаря целому комплексу удачных мер местные власти смогли предотвратить массовое распространение заболевания.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-2019 (ранее его называли 2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 25 странах, включая Россию.

В понедельник власти подтвердили порядка 70,5 тыс. случаев заражения, из числа инфицированных умерли 1770, выздоровели свыше 10,8 тыс. человек.